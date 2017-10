ESCLUSIVA TMW - S. Fontolan: "All'Hellas e a Pecchia serve una vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvano Fontolan, ex difensore dell'Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb il difficile momento in campionato del club veneto e la posizione del tecnico Fabio Pecchia: “Serve fare gruppo, essere uniti e uscire da un momento così difficile. Pecchia conosce l'ambiente e i ragazzi, ma purtroppo quando le cose non vanno serve una svolta e sicuramente se domenica le cose dovessero andare male sarebbe a forte rischio. È una partita difficile per entrambi i mister che si giocano la panchina. - continua Fontolan – I giocatori però non devono pensare a questo, ma scendere in campo concentrati sulla propria prestazione e sulla gara. Il Verona deve cercare di vincere visto che gioca in casa e contro un Benevento che per la prima volta affronta questa categoria”.