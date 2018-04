ESCLUSIVA TMW - Sabatini e l’addio all’Inter, Durante: “Suning s'aspettava di più”

“L’addio al Gruppo Suning? Me l’aspettavo. Sabatini non riusciva ad incidere. Tutto quello che voleva fare non è riuscito a farlo, secondo me perché i cinesi non erano contenti di quello che aveva proposto”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di mercato Sabatino Durante a proposito dell’addio di Walter Sabatini all’Inter e allo Jiangsu Suning. “Le scelte che Sabatini ha fatto in Cina - prosegue Durante - non hanno ottenuto l’effetto che si aspettavano dalla proprietà. Non è neanche colpa sua, forse la squadra non aveva le basi per competere. So che la proprietà non era particolarmente contenta, poi Sabatini era più a Milano che in Cina. Forse i cinesi - conclude Durante - si aspettavano che incidesse di più nella realtà cinese”.