ESCLUSIVA TMW - Salandin: "La Juve farà altri colpi. Sarri decida in fretta"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell’evento KickOff a Coverciano. Si comincia parlando del mercato della Juventus: “L’arrivo di Emre Can sembra ormai sicuro, è tanta roba. Io non ero convinto perché è dura prendere un calciatore di quel livello in scadenza di contratto. Poi bisognerà qualche cambiamento per ragione d’età, arrivano Caldara e Spinazzola, probabile che venga rinnovato il contratto ad Alex Sandro. C’è l’ipotesi Darmian in difesa, così come Godin che è esperto per fare crescere questi giovani. Credo che faranno qualcosa a centrocampo se dovesse partire Khedira, poi c’è l’incognita in attacco: dovrebbe partire Mandzukic, c’è l’incognita Morata. Queste sono le strategie note, poi immagino la Juventus ne abbia qualcuna che non sappiamo”.

Si dice che potrebbe partire Higuain. “Si parla del PSG, che però avrà grossi problemi per il Fair Play Finanziario. Allegri ha chiesto ad Agnelli di tenerlo perché lo considera fondamentale. Io credo che resterà, ma a quell’età se c’è un’offerta grande può partire per un discorso di plusvalenza”.

Sarri alla fine resterà al Napoli? “Dipende da quello che succede negli altri club. Se fossi un tifoso o un dirigente sarei preoccupato da un sì che arriva dopo che si sono stabilizzate le situazioni di Chelsea, Arsenal e altre. Sarebbe una scelta non convinta, per questo De Laurentiis fa bene a volere una risposta prima. Altrimenti vuol dire che resta perché non ha alternative”.

Grande mercato da parte della Roma? “C’è stato sicuramente un innesto dal punto di vista finanziario grazie alla Champions, ma c’è comunque il Fair Play. Ha buoni obiettivi come Cristante, può battersi per diventare la seconda forza del campionato: Berardi e Politano? Sono due dei nomi, non so se possano già fare il salto di qualità, dipende dall’ossatura in cui sono inseriti. I numeri li ha”.

Barella? “L’ho visto poco quest’anno, dicono sia molto forte. Anche lui ha molte squadre, se il Cagliari si salva credo che lo venderà, a maggior ragione se lo retrocede. Piace anche all’Inter, non so dove andrà”.

Buffon? “Mi spiace che non venga a concludere con l’Italia. Per il PSG potrebbe essere un bel colpo a costo zero, intanto studierà da dirigente”.