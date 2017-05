ESCLUSIVA TMW - Samp a caccia di due terzini. Dodò e Pavlovic sul mercato

© foto di Federico Gaetano

Cambierà volto la difesa della Sampdoria nella prossima stagione, soprattutto sulle corsie esterne. In attesa di capire se arriveranno offerte irrinunciabili per Milan Skriniar, il club blucerchiato s'è già attivato per inserire in rosa due terzini difensivi congeniali al gioco di Marco Giampaolo.

In uscita c'è il brasiliano Dodò, prelevato lo scorso agosto dall'Inter con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Sul mercato anche il laterale svizzero naturalizzato bosniaco Daniel Pavlovic.