ESCLUSIVA TMW - Samp, ag. Caprari: "Vuole restare. Prematuro parlare di futuro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le voci sul futuro di Gianluca Caprari, attaccante classe '93 della Sampdoria, si susseguono in questi giorni di giugno. Il calciatore è seguito con grande interesse non solo dal Sassuolo, ma anche da Cagliari e Torino. Per fare luce sulla situazione del blucerchiato la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito l'agente dell'attaccante Luca Pennacchi: “Gianluca ha richieste da molti club e non potrebbe essere altrimenti visto il suo valore. Nell'ultimo anno, nonostante qualche infortunio, ha avuto un ottimo rendimento sia a livello di gol sia di assist (6 reti e 2 assist in 21 gare di campionato NdR). Inoltre ha ancora 26 anni e già diversi campionato di Serie A alle spalle. - continua Pennacchi - È legato da altri tre anni di contratto alla Sampdoria e al momento è in attesa di capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione e quale progetto tecnico il club avrà in mente. Per questo è prematuro discutere del suo futuro senza sapere cosa può offrirgli la Samp. Al momento il giocatore non ha intenzione di lasciare il club genovese”.