ESCLUSIVA TMW - Samp, Barreto top. L'agente: "Gioca come un 25enne"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria arriva alla sosta di novembre con quindici punti dopo dodici partite di campionato. Con la pausa per fare spazio alle nazionali, è tempo di tirare le somme e le medie voto di TMW premiano Edgar Barreto come il migliore in casa Sampdoria. Il centrocampista paraguaiano ha una media voto di 6.38, frutto di dieci presenze e ben due assist. Un rendimento, quello dell'ex Reggina, superiore anche a quello di Fabio Quagliarella che si 'ferma' a 6.36. Per commentare il momento di Barreto, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato il suo agente Vittorio Sabbatini. "Il rendimento di Edgar non è certamente una novità, ha sempre dato l'anima in campo. Poco importa se si tratta di un allenamento o una partita. La Sampdoria ha frenato nelle ultime settimane, dispiace per questo perché l'inizio di stagione era stato importante", le parole del procuratore che ha poi parlato in vista del derby contro il Genoa alla ripresa della A: "Sarà una partita tiratissima, perché in casa del grifone la situazione non sembra positiva. La Sampdoria, ovviamente, vorrà riprendere il proprio cammino".

Tornando a Barreto, ha superato una concorrenza agguerrita nel centrocampo di Giampaolo. "Esattamente, tra l'altro ci è riuscito nonostante i suoi 34 anni. Ha fatto meglio di altri colleghi più giovani, questo testimonia la sua grande tenuta fisica e atletica. E' un classe '84 ma possiede una struttura di un 25enne. Peccato per il recente problema fisico accusato contro il Torino, rientrerà nelle prossime settimane".

Tra gli altri suoi assistiti, cosa può aggiungere? "Alejandro Rodriguez tornerà a breve in campo con l'Empoli, ha smaltito i problemi fisici. Djuric sta facendo bene con la Salernitana in Serie B, nelle prossime occasioni riuscirà anche a fare gol. E' stato finora fermato dalla sfortuna. C'è inoltre Falasco che sta facendo bene a Perugia, è un elemento importante per la squadra di Nesta. Ha segnato un gol e nell'ultima partita è stato importante per l'autogol del Crotone, che di fatto ha spinto il Perugia al successo. Sta facendo molto bene".