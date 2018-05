ESCLUSIVA TMW - Samp, con Viviano-Sporting c'è l'idea Mannone

E' dal luglio del 2005 che Vito Mannone gioca e cresce in Inghilterra. Arsenal, Barnsley, Hull City, Sunderland, dalla scorsa estate al Reading. Il portiere italiano, stavolta, potrebbe davvero tornare in Italia. L'affare Emiliano Viviano allo Sporting che ieri pareva a un passo dalla fumata bianca, oggi ha subito una frenata ma è una pista sempre decisamente aperta. E il Doria, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, sta già valutando gli eredi. Tra i nomi più caldi c'è, appunto, anche quello del classe '88 di Desio.