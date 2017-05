ESCLUSIVA TMW - Samp, incontro con l'agente Riso per Capezzi e Dimarco

© foto di Federico De Luca

Possibile futuro alla Sampdoria per Leonardo Capezzi (22) e Federico Dimarco (19). Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'agente dei due calciatori - Giuseppe Riso - era al ME di Milano insieme al dirigente doriano Daniele Pradè. Il centrocampista ora al Crotone è già di proprietà dei blucerchiati, mentre l'esterno mancino Dimarco è di proprietà dell'Inter ma questa stagione ha giocato in prestito all'Empoli.