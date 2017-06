ESCLUSIVA TMW - Samp, l'agente di Sneijder in arrivo: domani l'incontro con Romei

© foto di Federico Gaetano

Novità in merito al futuro di Wesley Sneijder. Come anticipato nelle scorse ore, il nazionale olandese rappresenta un'idea (forse qualcosa di più) per la Sampdoria, con il club intenzionato a mettere a disposizione di Marco Giampaolo un profilo importante per la propria trequarti (in corsa anche Josip Ilicic della Fiorentina).

Le ultime riguardano l'imminente arrivo in Italia dell'agente del numero 10 del Galatasaray: Guido Albers, infatti, incontrerà domani a Roma l'avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente Massimo Ferrero. Da superare l'ostacolo economico: l'ex Inter percepisce uno stipendio fuori portata per il Doria, anche se in questo senso il diretto interessato appare disposto a fare un significativo passo indietro.

Wes vuole tornare in Italia, anche per non perdere il prossimo Mondiale in Russia. Le parti sono al lavoro, il pubblico blucerchiato è in attesa.