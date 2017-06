ESCLUSIVA TMW - Samp, l'Everton cerca il sorpasso al Siviglia per Muriel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul futuro di Luis Muriel, intercettate in Inghilterra da Tuttomercatoweb.com. L'Everton starebbe cercando la stretta per una punta in questi giorni. L'idea Nikola Kalinic della Fiorentina c'è ma adesso i Toffees piombano sul colombiano della Sampdoria. Contatti in corso, la proposta pronta sarebbe anche superiore a quella del club spagnolo. Muriel ora è al bivio e il Siviglia dovrà accelerare i tempi per non vedere il sorpasso inglese con la clausola fissata a 28 milioni di euro che l'Everton è pronto a coprire con un pagamento triennale.