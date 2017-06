ESCLUSIVA TMW - Samp, presentata offerta ufficiale per Ilicic: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i rumurs di qualche settimana fa legate alla sorprendente Atalanta di Gasperini, oggi Josip Ilicic è un nome caldo, caldissimo, per la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il tecnico ex Empoli stravede per lo sloveno della Fiorentina e vorrebbe averlo a disposizione per la nuova stagione blucerchiata. A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la dirigenza della Sampdoria avrebbe già presentato un'offerta ufficiale per Ilicic con una proposta economica per il suo cartellino (l'ex Palermo è in scadenza nel giugno 2018, ndr) fra i 4 e i 5 milioni di euro. La Fiorentina ha riposto chiedendo sei milioni, con le parti che continuano a rimanere in contatto per quello che sarebbe un grande colpo per il mercato della Sampdoria.