ESCLUSIVA TMW - Samp, vicino il talento croato Coric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un colpo a sorpresa per la Sampdoria che verrà. Che si è mossa sotto traccia per uno dei talenti più chiacchierati in Croazia. Si tratta del '97 Ante Coric della Dinamo Zagabria, seguito nelle ultime settimane e mesi dagli osservatori e dagli uomini mercato dei club più importanti d'Europa. La trattativa sarebbe entrata nel vivo e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Coric sarebbe davvero vicinissimo al club blucerchiato.