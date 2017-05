ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, Alvarez può partire. Regini verso la conferma

© foto di Federico Gaetano

Ricardo Alvarez potrebbe lasciare la Sampdoria nella prossima finestra di calciomercato, nonostante altri due anni di contratto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il trequartista argentino classe '88 non è considerato elemento fondamentale per il prossimo campionato.

Discorso diverso, invece, per Vasco Regini: lo stesso allenatore Marco Giampaolo ha chiesto alla società di trattenerlo.