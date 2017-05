ESCLUSIVA TMW - Sampdoria-Barreto, prove di rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edgar Barreto e la Sampdoria, prove di futuro ancora insieme. Iniziate le trattative per il rinnovo del centrocampista che andrà in scadenza nel 2018. Primi contatti e situazione in evoluzione. C'è la volontà di proseguire il rapporto. Barreto-Samp, prove di rinnovo...