ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, casting per il dopo Giampaolo. C'è Stroppa

© foto di Federico Gaetano

La Sampdoria lavora al possibile dopo Giampaolo. La società blucerchiata vorrebbe mantenere in rosa il tecnico, ma le sirene del Napoli - qualora dovessero concretizzarsi - potrebbero risultare troppo forti. Così i dirigenti stanno lavorando a qualche soluzione differente, per non trovarsi impreparati. Da Mihajlovic a De Zerbi, passando per Maran (molto vicino al Sassuolo). Il nome nuovo è quello di Stroppa, allenatore che sta facendo molto bene con il Foggia in Serie B.