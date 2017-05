ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, inserimento Mainz sull'obiettivo Coric

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane come la Sampdoria si sia fortemente interessata ad Ante Coric, classe '97 della Dinamo Zagabria, seguito nelle ultime settimane e mesi dagli osservatori e dagli uomini mercato dei club più importanti d'Europa. Tuttavia il punto di svolta col club blucerchiato non è arrivato e di questa impasse vorrebbe approfittarne il Mainz, pronto ad una offerta per il gioiellino croato.