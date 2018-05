ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, l’Arsenal punta Torreira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Napoli. Sirene inglesi per Lucas Torreira. Il centrocampista della Sampdoria è finito nel mirino dell’Arsenal. Primi contatti in corso, si cercherà un accordo nelle prossime settimane. Napoli sempre sullo sfondo, ma l’Arsenal ci prova. Si accende il mercato attorno a Torreira...