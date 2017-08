ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, Schelotto in stand by. C'è il Brighton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ezequiel Schelotto e la Sampdoria, pista fredda. Il centrocampista dello Sporting - che ha voglia di cambiare aria perché attualmente chiuso dalla concorrenza - è un'idea dei blucerchiati, ma al momento la situazione è in stand by. Schelotto ha richieste in Inghilterra, ci pensa seriamente il Brighton che nei prossimi giorni potrebbe provare a chiudere la trattativa con l'intermediario Alessandro Grigoletto. E sullo sfondo Middlesbrough e Sunderland...