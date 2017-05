ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, scout di BVB e Tottenham a Marassi per Schick

Fonte: Raffaella Bon

Patrik Schick continua a far gola a mezza Europa. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, oggi a Marassi in occasione di Sampdoria-Chievo erano presenti degli osservatori di Borussia Dortmund e Tottenham. Nel mirino proprio il giovane attaccante blucerchiato che tanto piace anche a Juventus e Inter.