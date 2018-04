ESCLUSIVA TMW - San Antonio (Sport): "Buffon ha ragione: Real ladrón d'Europa"

"Il furto del secolo". Non solo il mondo bianconero, anche la stampa catalana ha digerito malissimo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League. L'ennesimo robo targato Real Madrid - titola Sport - che si va ad aggiungere a una lunga lista di favori arbitrali tanto in Spagna quanto in Europa. Per parlarne più approfonditamente, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il collega del medesimo quotidiano Ivan San Antonio, tra le firme più autorevoli in quanto a Barcellona e sempre molto critico nei confronti dei blancos.

San Antonio, il titolo dell'edizione odierna di Sport parla piuttosto chiaro.

"L'eliminazione della Juventus è stata assolutamente ingiusta. Sono d'accordissimo con Buffon, capisco la sua rabbia e la sua indignazione dopo un furto di dimensioni epiche".

Rigore dunque esagerato?

"Rigore ingiusto, assolutamente ingiusto. Benatia avrebbe dovuto esercitare una pressione molto più forte su Vazquez. Doveva esserci una spinta chiara e non è stato affatto così. L'arbitro poi era coperto da due giocatori, come ha fatto a vederlo? In un quarto di finale di Champions, al 93', non puoi dare un rigore così decisivo se questo non è evidente al 110%".

Secondo la stampa catalana, non si tratta certo del primo "furto" del Real Madrid.

"Ormai abbiamo perso il conto. So che la Juventus in Italia viene considerata la squadra più avvantaggiata dagli arbitri, ma la partita di ieri dice che il Real Madrid è il ladrón di tutta Europa. E quello che il pubblico italiano ha potuto vedere al Bernabéu purtroppo è esattamente ciò a cui in Spagna assistiamo durante ogni giornata di campionato. Il Real, fin dalla sua nascita, è sempre stato il simbolo del Franquismo e proprio grazie a questo ha sempre ricevuto un trattamento speciale".

Chiosa inevitabile su un'altra remontada, quella della Roma, che martedì ha invece eliminato a sorpresa il Barcellona con una prova sontuosa.

"Non solo martedì. La Roma contro il Barcellona ha giocato due ottime gare e anche al Camp Nou non avrebbe mai meritato un 1-4. Volendo essere generosi nei confronti dei blaugrana, all'andata sarebbe stato infatti giusto un pareggio. I giallorossi hanno strameritato la semifinale, mentre il Barça all'Olimpico ha commesso proprio l'errore di credere che quel 4-1 rispecchiasse il vero divario tra le due squadre".

Qual è il problema di questo Barcellona?

"Manca il gioco. Il vero problema di quest'anno, nonostante la vittoria della Liga sia molto vicina, è stato l'assenza di un buon gioco corale. In questa stagione possiamo dire infatti che Messi ha giocato bene, ma non che lo ha fatto anche il Barça".