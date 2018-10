ESCLUSIVA TMW - Sannino: “Riparto dalla Serie A, Levadiakos grande chance”

CSKA, Hančarėnka: "Non c'è un Totti nella Roma"

Isco: "CR7? Non può mancarci un calciatore che voleva andare via"

Mourinho difende Ianni dopo la lite: "Il Chelsea non deve licenziarlo"

Genoa, Veloso: "Grande gara a Torino, grazie al club per la possibilità"

Serie A, live dai campi - Juve, out Mandzukic. Roma, Pastore ko

Ag. Yazici: "Fiorentina? Non solo, anche Milan e Torino"

Gravina su Twitter: "Iniziamo a lavorare non c’è un minuto da perdere"

Juve, Allegri: "Vincere per ipotecare passaggio. Mandzukic? Non avrebbe giocato"

