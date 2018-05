ESCLUSIVA TMW - Santarini: "Roma-Berardi? Se garantisce Di Francesco..."

Sergio Santarini, bandiera della Roma, racconta alcune delle sue sensazioni sui giallorossi del futuro. A partire da Berardi, che pare essere uno degli obiettivi della squadra di Di Francesco: "Ultimamente non è andato benissimo, però è vero che con Di Francesco ha vissuto stagioni positive. Dunque se il tecnico della Roma è convinto di rilanciarlo e rimotivarlo - spiega a Tuttomercatoweb.com - giusto così".

In generale sulla Roma del futuro che sensazioni ha?

"E' prematuro parlarne adesso perché le voci sono tante e le più disparate, dagli arrivi alle partenze. Io ho fiducia, tra l'altro quando sono stato a Roma per la semifinale Champions ho visto un pubblico eccezionale e entusiasta che può dare una grande spinta. Di Francesco mi piace e se vince la Roma sono ovviamente contento".

Una domanda anche su Ancelotti, che è stato suo compagno nella Roma e ora ha detto sì al Napoli. Che ne pensa?

"Auguro a Carlo tanta fortuna. Pensi che nel mio salone di casa ho una foto che mi ritrae insieme a lui. E chi entra in casa mia mi chiede subito di lui. Francamente la scelta di andare al Napoli non l'ho capita e non me l'aspettavo ma spero comunque che faccia molto bene".