ESCLUSIVA TMW - Sarri-Zenit, il primo rinforzo può essere Jovetic

L'addio di Maurizio Sarri al Napoli è un dato di fatto. Il futuro dell'allenatore è ancora un rebus. Da non scordare l'ipotesi Monaco, in Francia, piazza che sarebbe forse gradita all'allenatore anche per la vicinanza all'Italia. In pressing, però, c'è lo Zenit San Pietroburgo. I russi attendono la risposta dell'italiano a cui propongono un contratto importante. Intermediari al lavoro, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com potrebbe essere Stevan Jovetic il primo rinforzo russo per Sarri. L'allenatore ora sotto contratto con il Napoli, nelle chiacchierate con la dirigenza e con Gazprom, avrebbe pensato proprio all'ex giocatore della Fiorentina come nome per il suo attacco.