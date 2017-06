ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, anche il WBA bussa per Falcinelli

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Secondo quanto appreso in esclusiva da Tuttomercatoweb.com ci sarebbero diverse soluzioni per il futuro di Diego Falcinelli. Il centravanti del Sassuolo, protagonista della salvezza del Crotone nell'ultimo campionato, avrebbe scatenato tra le altre l'attenzione del West Bromwich Albion in vista della prossima stagione.