ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, fatta per Goldaniga

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb è fatta per il trasferimento di Edoardo Goldaniga dal Palermo al Sassuolo. Domani è previsto lo scambio di documenti per perfezionare il passaggio del difensore centrale in Emilia. Superato il Genoa, affare da 4 milioni di euro.