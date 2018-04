ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, forte idea Maran se non rimane Iachini: la situazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Beppe Iachini ha risollevato il Sassuolo da una situazione che sembrava compromessa. Probabilmente la conferma, alla luce degli ultimi risultati, sarebbe anche meritata. Possibile un incontro nelle prossime settimane per capire se ci saranno le condizioni per andare avanti insieme. Intanto il Sassuolo valuta anche delle alternative. C’è una forte idea Rolando Maran, che a fine stagione lascerà il Chievo Verona (D’Anna il possibile sostituto). Il Sassuolo riflette e studia le mosse per l’anno che verrà. Maran prima idea. E sullo sfondo c’è Davide Nicola che intanto è stato opzionato dal Genoa...