ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, incontro con l'agente di Politano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com nella giornata di oggi l'agente dell'esterno offensivo Matteo Politano, Luca Pennacchi, ha raggiunto il ritiro del Sassuolo per incontrare la dirigenza emiliana e fare il punto della situazione del proprio assistito sempre nel mirino della Fiorentina come erede di Federico Bernardeschi, ceduto nei giorni scorsi alla Juventus. Pennacchi è stato visto in tribuna al fianco del direttore sportivo Guido Angelozzi durante la gara amichevole fra il Sassuolo e l'Eintracht Francoforte: i due probabilmente inizieranno quindi già a valutare l'offerta della Fiorentina per il giocatore in vista del summit serale a cui parteciperanno anche altri dirigenti neroverdi.