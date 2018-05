ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, per la panchina c'è anche Prandelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di capire se Beppe Iachini continuerà la sua avventura al Sassuolo anche l'anno prossimo, il club di Squinzi sta valutando una serie di eventuali alternative. Sul taccuino della dirigenza non ci sarebbero solo i nomi di Nicola, Maran e De Zerbi ma anche quello di Cesare Prandelli. L'ex ct azzurro era stato un'ipotesi presa in considerazione dal Sassuolo anche nella stagione scorsa. Dopo le esperienze all'estero con Galatasaray, Valencia e Al-Nasr, Prandelli potrebbe rimettersi in gioco nel nostro campionato.