© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Federico Peluso esperto difensore classe '84 ora in forza al Sassuolo non manca l'interesse sul mercato. non è escluso che possa cambiare maglia nel corso della prossima estate. Nel corso di questa stagione ha giocato con regolarità ma il suo contratto è in scadenza 2018. E se il club emiliano dovesse decidere di farlo partire tra le pretendenti ci sarebbe tra le altre l'Udinese che potrebbe aggiungere un elemento di esperienza nel suo reparto arretrato.