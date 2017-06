ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, poker di inglesi su Defrel. C'è il Leicester

© foto di Federico De Luca

S'infiamma il mercato attorno a Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo ed ennesimo pezzo pregiato della gioielleria Squinzi. Fioccano pretendenti e richieste, non solo sul fronte Serie A. L'agente del giocatore, Giampiero Pocetta, sarà domani a Cracovia per definire Pellegrini-Roma ma le ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com, raccontano che sarebbe in quel di Londra. Oggetto della missione-lampo, i summit con club inglesi interessati a Defrel. Southampton, Leicester, West Ham e Tottenham. Un poker, tutto sul gioiello del Sassuolo.