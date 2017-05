Fonte: di Michele Criscitiello

© foto di Giuseppe Scialla

E' uno dei talenti più in vista e che meglio hanno fatto nel campionato di Serie B, Gianluca Di Chiara. Classe 1993, il terzino sinistro del Perugia ha estimatori in Serie A e secondo quel che risulta alla redazione di Tuttomercatoweb.com, quello più concreto sarebbe del Sassuolo. Trattativa in corso, il futuro di Di Chiara potrebbe essere in Emilia.