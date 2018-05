ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, stallo sul riscatto di Mota Carvalho: spunta il Genoa

© foto di Federico Gaetano

Nato a Niederkorn, Lussemburgo, Dany Mota Carvalho ha la nazionalità portoghese ed è uno dei gioielli dei settori giovanili italiani. Gioca al Sassuolo, nella Primavera, dove ha segnato tredici gol in stagione: sette in tredici presenze nel campionato Primavera 1 e ben cinque su quattro alla Viareggio Cup. Il ragazzo, cresciuto nella cantera del Petange, è arrivato in Italia con la maglia dell'Entella che ne detiene ancora il cartellino. Già, perché il riscatto del giocatore non è ancora stato effettuato dal Sassuolo: è stallo tra le parti e allora, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com a Genova, il Genoa avrebbe drizzato le antenne. Il Grifone, infatti, segue con attenzione il crack classe 1998, vent'anni da pochi giorni, pronto ad entrare in gioco a breve.