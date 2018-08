ESCLUSIVA TMW - Scarnecchia: "Roma più squadra del Milan. Ha più scelte"

Si avvicina la grande sfida tra Milan e Roma, in programma venerdì sera a San Siro. Chi vince può provare a spiccare il volo. "E' una bella sfida, anche se entrambe sono in ritardo di preparazione, i carichi di lavoro si fanno ancora sentire", dice a Tuttomercatoweb.com Roberto Scarnecchia, che in carriera ha vestito le maglie delle due squadre. "La Roma ha dimostrato di essere più squadra rispetto ai rossoneri perché contro un'Atalanta strepitosa è riuscita a recuperare la partita rischiando anche di vincere. Il Milan invece ha peccato di poca esperienza col Napoli e Gattuso deve cercare di affinare certi meccanismi di gioco. Ripeto, la Roma ha qualcosa in più".

Dzeko contro Higuain, altra bella sfida

"Sì, sono due grandi campioni. L'attaccante romanista è in una forma spettacolare. Qualcuno ha detto che con l'Atalanta non si è visto ma questo qualcuno non capisce di calcio perché Dzeko è stato importantissimo nel far salire la squadra, è stato travolgente e ci ha provato. Higuain? Se il Milan su 100 palloni ne passa sessanta a Donnarumma, è dura... Se capiscono che è necessario lanciare in verticale l'argentino allora il discorso cambia".

La Roma ha più scelte a disposizione?

"Di Francesco ha venti giocatori a disposizione e può far giocare chiunque ottenendo lo stesso rendimento. Gattuso ha qualche problema a centrocampo, ho visto un Biglia molto lento. E non so come mai Caldara sia rimasto in panchina".

Tornando alla Roma, si aspetta di più da Cristante e Pellegrini?

"Entrambi devono capire che sono alla Roma. Pellegrini può dare di più e anche Cristante può migliorare ed essere più incisivo rispetto al match con l'Atalanta. Il centrocampo della Roma comunque ha tante alternative e la coppia De Rossi-Nzonzi dà tranquillità e assicura forza fisica e qualità".