ESCLUSIVA TMW - Schachner: "Belotti? Se arrivano 100 mln bene per la società"

Walter Schachner, grande ex attaccante austriaco del Torino, ci parla brevemente del campionato italiano e anche della squadra granata di cui ha vestito la maglia per tre stagioni. "Premetto che ho potuto seguire poco la serie A perchè sono stato impegnato qui in Austria con la trasmissione 'Ballando con le stelle'. Quel che posso dire - spiega a Tuttomercatoweb.com - è che la Juve resta la squadra più forte in Italia e che riesce a far qualcosa anche in Europa. Le altre italiane, come anche Milan e Inter, si sono dimostrate molto lontane".

E il Torino?

"Ora che è stato inaugurato il nuovo stadio mi auguro che i risultati siano ancora migliori e che possa essere una spinta e uno stimolo per andare più avanti".

Adesso si parla molto di Belotti e delle offerte che stanno arrivando per lui...

"Non posso dare un giudizio approfondito su di lui perchè, come ho detto, ho potuto vedere molto poco. Certo, una clausola di 100 milioni è elevatissima. Adesso girano cifre incredibili, non realistiche. Se comunque arriva una somma del genere, bene per la società".

A Torino invece lei quando tornerà?

"Sarò là in autunno. Parlerò con il mio amico Comi e andrò insieme a mia moglie per assistere ad una partita dal vivo".