Non si respira un'aria entusiasmante intorno alla Roma. Le incertezze sul futor societario e le continue voci di cessioni di big non fanno presagire nulla di buono. "Situazione non è bella nè trasparente", dice a Tuttomercatoweb.com l'ex giallorosso Ezio Sella. "Difficile così migliorare la squadra in vista del prossimo anno".

Che pensa di Petrachi e del suo lavoro? Ora è un separato in casa...

"Nonostante tutto il suo lavoro lo ha fatto. Lo ha portato avanti in base alle possibilità economiche della Roma, poi i rapporti interni tra le parti li sanno loro. Credo abbia fatto un discreto lavoro con i mezzi a disposizione".

Che pensa invece del possibile arrivo di Pedro?

"Buon giocatore, ha fatto bene ovunque, in grandi piazze. Sotto l'aspetto qualitativo non si discute, resta da vedere come sempre se si adatta al nostro campionato".

E se parte Dzeko?

"La Roma dovrebbe cercare di trattenerlo in tutti i modi. Sostituirlo non è facile, è tra i più forti in Europa. Se lo cedi ti indebolisci e inizia a dare l'impressione d un ridimensionamento. Anche perchè si parla pure di cessioni di Pellegrini, Zaniolo. Si sente parlare di problemi economici, di debiti e si può pensare che vogliano rientrare con la vendita di giocatori importanti. Ma inevitabilmente ti indebolisci".