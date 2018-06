ESCLUSIVA TMW - Seri nella short list del Napoli ma il West Ham è avanti

© foto di Federico De Luca

Jean Michaël Seri è obiettivo del Napoli per questa finestra di calciomercato. Il calciatore ivoriano, in uscita dal Nizza nonostante altri due anni di contratto, piace molto a Giuntoli e ad Ancelotti ed è tra i nomi in cima alla lista delle preferenze del club partenopeo.

De Laurentiis, però, è stato chiaro. In mezzo al campo le entrare sono collegate alle operazioni in uscita e per questo motivo l'ufficialità di Fabian Ruiz arriverà in contemporanea con la partenza di Jorginho, ormai a un passo dal Manchester City.

E Seri? Potrebbe arrivare solo dopo l'addio di capitan Hamsik. Lo slovacco vuole andare in Cina, lo seguono due club, ma al momento a De Laurentiis non è arrivata alcuna offerta da 30 milioni di euro. La trattativa non è quindi in dirittura d'arrivo e questo complica non poco i piani per Seri. Che nel frattempo ha ricevuto un'offerta concreta dal West Ham: al momento, sono gli hammers i più vicini all'acquisizione del calciatore che un anno fa fu a un passo dal trasferimento al Barcellona.