ESCLUSIVA TMW - Simoni: "Di Francesco tecnico motivato e di personalità"

E' stato il primo allenatore a far giocare da titolare Eusebio Di Francesco, nell'Empoli in B. Stiamo parlando di Gigi Simoni, che nel giocatore allora diciannovenne vide le caratteristiche e il temperamento giusti per il suo debutto. Della grande Roma di ieri e di Di Francesco abbiamo parlato proprio con Simoni: "Non era semplice prendere in mano una squadra come la Roma dopo aver guidato sia pure con ottimi risultati il Sassuolo - dice a Tuttomercatoweb.com - ora deve continuare così, con questa crescita. Eusebio è molto determinato ed ha personalità con i giocatori. Ciò che sta facendo lascia ben sperare, è motivato e si vede che ha grande fiducia nella squadra. Certo, bisogna sempre stare attenti: rispetto a lui, nelle dichiarazioni io ero magari un po' più prudente, mi sbilanciavo meno anche perché le partite e il calcio in generale possono regalarti qualcosa di inatteso. Però guardando la gara di ieri la squadra teoricamente sembra aver cambiato passo. Tutto ha funzionato alla perfezione, ora si aspettano le riprove".

Colpisce anche la solidità difensiva della Roma: se l'aspettava?

"Rispetto al passato sembra in effetti un'altra squadra sul piano della difesa. Significa che si sta lavorando bene. Ma ieri complessivamente è stata una grande gara".