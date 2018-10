ESCLUSIVA TMW - Simoni: “Domani Inter favorita. Ho perdonato la Juve”

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

“Inter e Milan stanno bene, il derby è una cosa nazionale e quindi chi per uno e chi per altro ci si aspetta una partita emozionante”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore nerazzurro, Gigi Simoni. “È generalmente una partita affrontata con grande agonismo e poi - continua - speriamo che vinca l’Inter perché ce l’ho addosso. Mi ha reso felice per le cose che ho ottenuto. Quando vince sono contento”.

Gattuso ha zittito tutti. Non solo motivatore, ma anche allenatore di spessore.

“Sta facendo bene. Magari a volte l’atteggiamento sembra un po’ sbagliato, ma l’ho conosciuto a Pisa ed è un ragazzo che gode della mia simpatia...anche se allena il Milan (sorride, ndr)”.

Come finirà il derby?

“Sono interista, il Milan l’ho sfiorato da giovane ed è una squadra simpatica soprattutto ora che c’è Gattuso che è un amico. L’Inter e Gattuso godono della mia simpatia, vedo i nerazzurri favoriti: lo dico con convinzione, perché l’Inter è più forte e concreta rispetto al Milan. E poi in nerazzurro ho vissuto momenti belli, di alto livello quindi non posso non essere legato”.

Moratti e la pace Juve-Inter. Anche Simoni sotterra l’ascia di guerra?

“Ma si, dai. Non si può mica odiare o discutere per tutta la vita. In quel periodo non c’era un solo episodio, ma tante situazioni e tante squalifiche. Che la Juve in passato abbia fatto le cose in modo non giusto mi sembra chiaro. Anche perché consideravo la Juventus un ambiente eccellente, straordinario. Poi però sono successe le cose che sappiamo tutti. Dopo vent’anni direi che si può anche perdonare... sono circondato da un sacco di gente che non è d’accordo a perdonare, dopo vent’anni si parla ancora di quel rigore, di quei fatti. È passato tanto tempo, la gente che c’è oggi è diversa da quella di ieri“.

Possiamo dirlo: anche Simoni perdona la Juve?

“Si. Dai. Vada per il perdono. Ma rimane la consapevolezza da parte di tutti che certe cose sono successe”.