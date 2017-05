ESCLUSIVA TMW - Simplicio: "Roma, dispiace per Spalletti. Difesa da migliorare"

© foto di Marco Iorio/Image Sport

E' andato in scena ieri a Roma un confronto di mercato tra Fabio Simplicio, oggi interpellato dai nostri microfoni, e la società giallorossa. L'ex giocatore, ora intermediario di mercato, ha proposto un paio di calciatori brasiliani: "Ne abbiamo parlato, facendo una lunga e bella chiacchierata. A Trigoria torno sempre volentieri, ho rivisto amici come Vito Scala e Tempestilli, qui ho lasciato buoni ricordi e ne sono davvero felice. Tornando al mercato, abbiamo lasciato un paio di nomi a Massara, a fine campionato ci riaggiorneremo, quando la Roma saprà se sarà sicuramente in Champions o meno".

Le piace Spalletti? Sembra che la sua avventura sia finita.

"Non ci ho mai lavorato insieme ma devo dire che da avversario l'ho sempre apprezzato. Sarei contento se rimanesse ma come dici tu, in questo momento le chances non sembrano essere molte".

Tornando al mercato, dove andrebbe ritoccata la squadra a suo parere?

"A centrocampo e in attacco la squadra mi sembra molto forte, credo che l'abbia dimostrato in questo campionato. Forse in difesa potrebbe essere leggermente migliorata".