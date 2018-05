ESCLUSIVA TMW - Sion: Lazio e Atalanta osservano Kasami

© foto di Federico De Luca

Un’idea che torna di moda per la Lazio. Occhi puntati, di nuovo, su Pajtim Kasami. Il centrocampista classe 92 era già un’idea nelle scorse sessioni di mercato. E in estate il giocatore del Sion, con un passato già in biancoceleste, potrebbe essere un’occasione di mercato. Sullo sfondo l’Atalanta. Kasami pronto a tornare in Serie A...