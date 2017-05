ESCLUSIVA TMW - Siviglia, sondaggio per Ricci del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro dell'esterno offensivo del Sassuolo Federico Ricci potrebbe essere all'estero. Arrivato in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dalla Roma il calciatore classe '94 ha trovato spazio solo a sprazzi pur collezionando 31 presenze in stagione nelle varie competizioni e potrebbe non essere trattenuto dagli emiliani facendo ritorno in giallorosso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com però il Siviglia avrebbe effettuato un sondaggio per portarlo in Spagna nella prossima stagione, ma per capire il futuro di Ricci bisognerà attendere la fine del campionato e le mosse del Sassuolo.