ESCLUSIVA TMW - Sorrentino: "Torino, mi aspettavo l'Europa. Cagliari reattivo"

Reduce da quattro ko consecutivi il Torino prova a riscattarsi e a ripartire nel match di domani in trasferta a Cagliari. Roberto Sorrentino analizza a Tuttomercatoweb.com la situazione delle due squadre. Portiere dei sardi negli anni Ottanta, Sorrentino ha anche lavorato nel settore giovanile del Toro. "Sono contento da ex cagliaritano perché la squadra di Lopez si è rialzata e rilanciata abbandonando le zone pericolose della classifica".

Il Torino invece l'ha delusa un po'?

"Con Mazzarri inizialmente c'era stata una scossa. Erano arrivati buoni risultati ed ero convinto che avrebbe proseguito su quella strada. Vedendola da fuori, mi sembra una squadra competitiva, con reparti ben amalgamati. Credevo francamente che potesse aspirare ad entrare in Europa, traguardo adesso quasi impossibile. Tornando alla partita di domani credo che sarà divertente e con gol. Ma non chiedetemi quanto finirà"

E la sfida tra i portieri Cragno e Sirigu come la vede?

"Sirigu lo conoscevamo ed ha esperienza e capacità. Mi aspettavo che all'estero potesse avere più chance ma non è sempre semplicissimo. Cragno è invece una continua sorpresa positiva. Lo vedo migliorare di gara in gara attraverso la professionalità e la personalità".