ESCLUSIVA TMW - SPAL, concorrenza al Genoa per Migliorini dell'Avellino

Non c'è solo il Genoa sulle tracce di Marco Migliorini, difensore centrale dell'Avellino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il classe 1992 ex di Juve Stabia e Como è finito anche nel mirino della SPAL, club che in caso di salvezza potrebbe puntare su di lui in vista della prossima stagione.