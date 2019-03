ESCLUSIVA TMW - SPAL, Floccari: "Roma? Bella vittoria, ma le altre corrono"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Chiara Biondini

Sergio Floccari, attaccante della SPAL, ha parlato ai microfoni di TMW in occasione della consegna del premio 'La Clessidra' a Sansepolcro: "Fa sempre piacere ricevere un premio che esalta il valori della vita e dello sport. La vittoria con la Roma? Adesso stiamo entrando nella fase finale della stagione dove le partite contano sempre di più, siamo contenti di aver ottenuto una vittoria prestigiosa. Vediamo però che anche le altre vincono, quindi siamo consapevoli che sarà ancora difficile, tutte le squadre sono determinate. Cos'ha di speciale il gruppo della SPAL? Penso che il nostro sia un bel gruppo, e lo dimostra soprattutto nelle difficoltà. Quest'anno abbiamo avuto dei momenti difficili e siamo stati bravi a gestirli. Le avversarie più temibili nella lotta salvezza? Ci sono tante squadre, anche perché io vedo delle avversarie vive. Il Chievo ad esempio è lontano ma vediamo con che spirito affronta le partite. Idem il discorso vale per Frosinone, Empoli e Bologna. Per questo dico che ci attende un percorso difficile, ma abbiamo la carica giusta e l'entusiasmo per poterlo affrontare. Un giudizio su Petagna in Nazionale? Secondo me ha fatto un percorso di crescita importante, sono i fatti che parlano. Sta dimostrando di essere affidabile sotto tanti aspetti, realizzativo, fisico e della continuità. Ha tutte la carte in regola. Lazzari già da big? L'anno scorso ha dimostrato già di esserlo, per noi è importantissimo, anche per lui parlando i numeri. Ha velocità e qualità nell'uno contro uno, caratteristiche che non si trovano spesso in giro. Questo lo rende un giocatore appetibile per le big. I miei traguardi? Finire nel migliore dei modi la stagione, centrare la salvezza che è importantissima. Per adesso mi concentro su questo, tra qualche tempo dovrò ovviamente fare delle valutazioni e mi piacerebbe farlo nel modo migliore, a salvezza acquisita. La Lazio? Ha avuto delle difficoltà durante il campionato ma vedo che si è ritrovata, ha le carte in regola per centrare l'obiettivo Champions che l'anno scorso è sfuggito in modo tragico".