ESCLUSIVA TMW - SPAL, la "bandiera" Schiavon verso l'addio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il contratto tra il centrocampista Eros Schiavon (35 anni) e la SPAL scadrà il prossimo 30 giugno. Dopo 162 presenze con la maglia biancoceleste (quindicesimo calciatore con più presenze), la società ferrarese sembra non intenzionata a rinnovargli il contratto. Infatti, le ultime indiscrezioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, riferiscono di un ritorno in cadetteria, dopo la buona stagione in A con gli spallini, dove il centrocampista ha collezionato 13 presenze. Le squadre interessate alla mezzala sono Salernitana e lo Spezia. Seguiranno sviluppi.