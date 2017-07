ESCLUSIVA TMW - SPAL, Petrovic vicino. Ma Samp e Udinese si fanno sotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo talento croato in arrivo in Italia, stando a quando raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore: Leon Petrovic, centravanti classe 2000 in forza al Rijeka, è infatti conteso da ben tre formazioni italiane. Un metro e ottantacinque di talento e capacità di segnare (capocannoniere del torneo Future Talents Cup in aprile, ndr) che ha convinto in particolare la SPAL, che da diverse settimane tratta con il suo agente per portarlo in Italia. Tuttavia, nelle ultime ore si sarebbero rifatte sotto anche Sampdoria e Udinese, oltre agli olandesi dell'Heerenven. Ma dovrebbe essere proprio la Serie A la sua prossima destinazione: domani la decisione definitiva, con il suo entourage che vuole capire anche quale delle tre squadre potrà garantire maggior chance di Prima Squadra al giocatore.