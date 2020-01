ESCLUSIVA TMW - Spinazzola, l'ex allenatore: "Macché rotto, vale qualsiasi big"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tutt'altro che rotto. Protagonista, anzi migliore in campo. Leonardo Spinazzola ieri sera si è preso una gran bella rivincita contro tutti i suoi detrattori. Titolare al 'Ferraris' contro il Genoa, decisivo e trascinatore con la maglia della Roma, appena pochi giorni dopo la clamorosa doppia fumata nera per il suo trasferimento all'Inter. Una risposta di grandissima maturità da parte del laterale classe 1993, che TuttoMercatoWeb.com ha commentato proprio con l'allenatore che gli ha insegnato il ruolo di terzino in cadetteria: Pierpaolo Bisoli, tecnico del Perugia di Spinazzola nel 2015-2016, adesso in attesa di una nuova chiamata dopo l'avventura al Padova della passata stagione.

Bisoli, dalle parole ai fatti: Spinazzola ieri è stato a sorpresa il migliore della Roma e in assoluto.

"Non mi sorprende affatto. Leonardo contro il Genoa ha dimostrato di stare bene fisicamente e di poter dare tantissimo sia alla Roma che all'intero campionato di Serie A. È un calciatore intelligente, un professionista esemplare che già a Perugia fece vedere di poter arrivare davvero lontano grazie alle sue qualità e alla sua cultura del lavoro".

Come giudica da esterno il caso di mercato che ha coinvolto anche l'Inter?

"È successa una gran confusione... Una cosa del genere avrebbe potuto creare problemi a qualsiasi giocatore, ma Spinazzola ha risposto con la personalità e la maturità di un campione. Non è certo un caso il fatto che abbia giocato e che stia giocando tuttora nelle big del nostro campionato, Spinazzola vale sicuramente la Juve, l'Inter o la Roma. E anche ieri ha fatto una partita sontuosa facendo ricredere molti".

Dove può arrivare secondo lei?

"Gli ho sempre detto che ha un motore da Formula 1. Se continua così, può continuare a lungo a far parlare di sé. Non ci sono tanti esterni come Spinazzola in Serie A".

Chiosa su di lei, mister: quando la rivedremo in panchina?

"Per ora è tutto fermo, sto aspettando una chiamata e sono pronto a ripartire con tanta voglia di far bene. In Italia, naturalmente".