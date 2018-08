ESCLUSIVA TMW - Spinosi: "La Lazio può rifarsi subito, anche con la Juve"

Stando a quanto accaduto l'anno passato, il match tra Juve e Lazio può regalare emozioni. come ha ricordato anche Allegri, la squadra biancoceleste nella stagione scorsa è stata capace di battere per due volte i bianconeri. Luciano Spinosi ex calciatore juventino che ha poi fatto da vice ad Eriksson anche alla Lazio ha le idee chiare. "La Juve non si discute, la sua forza è ormai nota a tutti - dice a Tuttomercatoweb.com - ma sono convinto che la Lazio possa dire la sua e possa rifarsi subito".

Dopo la sconfitta con il Napoli che valutazioni ha fatto sui biancocelesti?

"Quella di Inzaghi resta una buonissima squadra, gioca bene a calcio e lo farà vedere. Certo, quella di domani è una gara particolare ma alla lunga la Lazio può battersi per entrare in Champions"

Dal mercato ci si poteva aspettare di più per la Lazio?

"Adesso in molti dicono così. Ma l'importate è star tranquilli e vedere".

Juve indiscutibilmente più forte di tutti?

"Ripeto, la Juve è la Juve e comunque assisteremo ad un campionato divertente. Credo che i bianconeri possano vincere il campionato mentre per quanto riguarda la Champions League dovranno sudarsela".