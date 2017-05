ESCLUSIVA TMW - Squinzi: "Allegri e Ancelotti i miei sogni. Vorrei Berardi bandiera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore caldissime per quanto riguarda il Sassuolo, impegnato nella trattativa con la Roma (che potrebbe riguardare anche alcuni calciatori) rivolta a liberare il tecnico Eusebio Di Francesco, vicinissimo ai giallorossi per prendere il posto dell'ormai ex Luciano Spalletti.

Panchina, quindi, ma non solo. Perché in campo c'è il solito Domenico Berardi a occupare le prime pagine dei giornali, il quale resta in attesa di conoscere il proprio futuro. Una volta per tutte.

Argomenti che TuttoMercatoWeb ha sottoposto al patron della società neroverde Giorgio Squinzi, che sull'allenatore attuale ha preferito però non sbilanciarsi: "Il mister vicino alla Roma? Non conosco gli ultimi sviluppi, pertanto preferisco non dire altro. Dobbiamo solo aspettare".

Discorso simile per Berardi oppure conserva ancora delle speranze di poterlo trattenere?

"Anche in questo caso aspettiamo, non possiamo dire molto altro. Dal canto mio, però, non cambio opinione: il Sassuolo vuole trattenere i migliori, quindi anche Domenico. Questo è il nostro obiettivo, il nostro sogno. Vorrei diventasse la nostra bandiera".

C'è un allenatore in particolare al quale sta pensando per raccogliere l'eredità di Di Francesco?

"Certo, per puntare in alto servono i migliori: quindi dico Allegri e Ancelotti".

Quest'ultima un'affermazione per certi versi scherzosa, ma forse non troppo. Perché, come ha fatto chiaramente intendere in varie circostanze nell'ultimo periodo, il Sassuolo punta a migliorare. Indipendentemente dalle varie situazioni di mercato. Ovviamente 'fantacalcio' puntare ai tecnici di Juventus e Bayern Monaco, ma il progetto è chiaro: crescere, con l'obiettivo di tornare in Europa il prima possibile.