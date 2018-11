ESCLUSIVA TMW - Stella Rossa, Mitrovic: "Visto che non serve la Superlega?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Noi siamo la risposta migliore alla Superlega". Anche la Stella Rossa di Belgrado è presente qui al Wyscout Forum 2018 di Amsterdam e ai nostri microfoni parla del cammino della squadra di Belgrado in questa Champions League. "Nessuno se lo aspettava, eh?", ha dichiarato Marko Mitrovic, capo scout del club di Belgrado.

Effettivamente l'ultima vittoria contro il Liverpool è stata sorprendente.

"Esatto. Noi stiamo facendo il nostro percorso, forse nessuno pensava potessimo competere a questi livelli".

Puntate agli ottavi a questo punto?

"E' difficile, ma la verità è che a due gare dalla fine siamo ancora lì. Tutte e quattro squadre sono ancora in corsa".

Col Napoli che in questo momento è primo nel girone.

"E' una squadra molto forte. Io credo che la differenza la stia facendo Ancelotti, è un allenatore che conosce molto bene questa competizione, l'ha vinta ed è l'arma in più di questo Napoli".

Dicevi in apertura della Superlega.

"Noi siamo l'esempio lampante che una sfida tra soli ricchi non è quello che serve. Non siamo un club ricco, eppure in Champions stiamo dicendo la nostra. Questa competizione deve essere anche altro, deve tener conto della storia e anche dei campionati meno ricchi. I soldi non possono essere l'unico parametro".

Intanto in Serie A tanti giocatori che conoscete bene.

"Milenkovic credo sia già ora uno dei migliori del nostro campionato. Milinkovic-Savic è molto forte, anche se forse durante il Mondiale le tante voci di mercato l'hanno un po' distratto. E poi è molto bravo anche Darko Lazovic".

Dall'altro lato, avete tanti giocatori che in passato hanno militato in Serie A.

"E' vero, per noi è un vantaggio. Pensa a Krsticic: essersi trasferito presto in Italia l'ha aiutato molto a crescere, anche dal punto di vista tattico, e ora è uno dei nostri leader".

Quindi arriveranno altri giocatori dalla Serie A a gennaio?

"Perché no... Siamo qui per ascoltare tutti".